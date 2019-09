Burnley: Drinkwater agressé à Manchester

Danny Drinkwater, l'international anglais de Burnley, prêté par Chelsea, a été blessé le week-end dernier à Manchester, raconte le Mirror. Lors d'une sortie nocturne, le milieu de terrain aurait tenté de séduire la compagne d'un joueur d'une équipe rivale et, malgré des sommations, aurait été victime d'un guet-apens plus tard dans la soirée. Six hommes l'auraient immobilisé au sol avant de le rouer de coups, ciblant ses jambes et ses chevilles. Drinkwater souffrirait de dommage ligamentaires qui devraient l'éloigner au moins un mois des terrains.