Bukayo Saka, le dernier prodige d'Arsenal

Pour reconquérir ses supporters et renouer avec ses succès d'antan, Arsenal peut miser sur son centre de formation. Dans une saison de transition symbolisée par la nomination de Mikel Arteta sur le banc, plusieurs jeunes ont eu du temps de jeu après la signature de leur premier contrat professionnel. Parmi eux, Bukayo Saka a été particulièrement en vue. A 18 ans, il s'est imposé comme une réelle option offensive. Cette saison, l'ailier a été impliqué sur 15 buts en 38 apparitions toutes compétitions confondues. Une belle performance pour un néo-professionnel qui a souvent été utilisé en défense.

Bukayo Saka joue à Arsenal depuis ses sept ans

C'est grâce à sa polyvalence que le joueur qui a commencé la saison avec les U23 s'est imposé en Premier League. Le gaucher a dépanné quand il y a eu des blessés et s'est retrouvé à jouer en défense, au milieu et en attaque. Le couloir gauche n'a maintenant plus de secret pour lui. Le natif de Londres est un symbole de la formation des Gunners. Il y évolue depuis son septième anniversaire. Un statut d'enfant du pays qui n'est pourtant pas responsable de sa récente éclosion. C'est bien grâce à ses performances sur le terrain qu'il a obtenu un rôle de titulaire depuis le mois de janvier. Régulièrement aligné dans le onze de départ en 2020, celui qui a été appelé dans les sélections anglaises de jeunes a même marqué son premier but dans le championnat d'Angleterre, c'était face à Wolverhampton, début juillet. Quelques jours auparavant, il avait signé un nouveau contrat qui le lie avec Arsenal jusqu'en 2024.

Un joueur aussi important en défense qu'en attaque

Le troisième meilleur passeur des Gunners en Premier League profite du système mis en place par Mikel Arteta pour briller. Reculé au poste de latéral, il profite des libertés offensives laissé à ce poste par son entraîneur pour s'illustrer des deux côtés du terrain. Bukayo Saka arrive à être efficace autant dans son travail défensif avec ses tacles qu'avec ses centres au moment d'attaquer. Grâce à son physique et sa conduite de balle, le joueur de 18 ans est une véritable menace pour l'adversaire. Complet, ce prodige est au service du collectif et c'est comme ça qu'il peut espérer séduire les supporters d'Arsenal et ramener son équipe dans le haut du classement.