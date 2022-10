Les bonnes performances attirent l'attention, et Guimaraes en a attiré beaucoup ces dernières semaines. Mais malgré les rumeurs, l'ancien Lyonnais a insisté sur le fait que Newcastle, et la prochaine Coupe du monde, sont ses seuls centres d'intérêt footballistiques pour le moment.

"Je me sens chez moi", a déclaré Guimaraes à Sky Sports. "L'expérience que j'ai vécue ici a été incroyable. Oui, il est parfois difficile de sortir de chez soi car tout le monde me reconnaît ! "Mais ils [les fans] sont toujours si amicaux, si affectueux, pas seulement avec moi mais avec tous les membres de ma famille. C'est toujours agréable quand des équipes vous regardent, mais mon plan est juste de faire de mon mieux à Newcastle. Le reste, je le laisse à mon agent".

"Il me reste trois ou quatre ans de contrat. C'est tellement long. Je vous jure que je ne pense pas à d'autres choses. Je me concentre uniquement sur Newcastle et la Coupe du Monde. Il y a beaucoup de chemin à parcourir. J'aime jouer ici, j'aime créer des liens avec les fans et je veux devenir une légende ici."