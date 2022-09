Brighton : De Zerbi succède à Potter

Haise avait été sondé



Une nouvelle ère s’ouvre à Brighton. Le « petit » club qui occupe la 4eme place de la Premier League après 4 victoires (dont la première sur le terrain de Manchester United lors de la première journée, 2-1), un nul et une défaite, a tourné la page Graham Potter. Arrivé en 2019, le coach anglais de 47 ans s’en est allé, débauché par Chelsea et son nouveau propriétaire pour prendre la suite de Thomas Tuchel, viré à la surprise générale il y a une dizaine de jours.Sans technicien depuis le départ de Potter, Brighton tient son nouveau coach depuis quelques heures. Alors que la piste menant à Franck Haise, l’entraîneur français du RC Lens, avait été explorée, le club britannique a finalement choisi dimanche de confier sa destinée à un autre coach étranger. L’heureux élu est italien. Il s’agit de Roberto De Zerbi.A 43 ans, l’ancien entraîneur de Sassuolo, Foggia et Palerme, retrouve un poste depuis son départ du Chakhtior Donetsk, le club ukrainien qu’il entraînait encore au moment de l’éclatement de la guerre en Ukraine. « Nous avons passé en revue plusieurs excellents candidats mais Roberto était notre choix numéro un dès le départ et le seul avec lequel nous avons parlé, a déclaré Paul Barber, président adjoint et directeur exécutif du club, dimanche. Nous pensons que Roberto est le meilleur choix culturellement et techniquement pour Brighton et la bonne personne pour continuer à faire progresser le club avec ses excellents joueurs actuels. » Pour diriger officiellement les Seagulls, De Zerbi doit encore obtenir un permis de travail au Royaume-Uni. Après la trêve internationale, Brighton se rendra à Liverpool puis recevra Tottenham. Une sacrée entrée en matière…