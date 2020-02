Voir Liverpool chuter, ce ne sera pas pour ce lundi soir. Et pourtant, on en a pris la direction durant un temps, sur la pelouse d’Anfield. Mais, sans s’affoler et en profitant des cadeaux de Lukasz Fabianski, les Reds ont réussi à renverser la vapeur face à West Ham (3-2) pour enchaîner un 18eme succès en championnat - record de Manchester City en 2017 égalé - après avoir été menés 2-1.

Tout avait bien commencé pour la formation de Jürgen Klopp, qui a ouvert le score dès la 9eme minute grâce à une tête de Georginio Wijnaldum mal négociée par le portier des Hammers, sur un superbe centre de Trent Alexander-Arnold. Mais les visiteurs ont rapidement réagi et l’ancien joueur du TFC Issa Diop a égalisé lui aussi de la tête, sur corner (12eme). Liverpool a ensuite repris sa marche en avant, voyant Mohamed Salah buter sur Fabianski (16eme) puis Virgil van Dijk attraper la barre transversale (39eme).

Record de victoires consécutives à domicile égalé pour Liverpool

Mais les champions d’Europe en titre ont été sanctionné d’un retour des vestiaires beaucoup trop mitigé et Pablo Fornals a repris de demi-volée un centre de Declan Rice pour donner l’avantage aux siens (55eme). Fabianski a alors continué de se rattraper de son erreur de la première période en s’imposant sur une frappe d’Alexander-Arnold (61eme). Mais quelques minutes plus tard, l’ancien portier d’Arsenal a rechuté de manière spectaculaire en laissant une frappe axiale de Salah lui passer sous les jambes (68eme).

Une erreur fatale qui a mis un gros coup derrière la tête des hommes de David Moyes. Et un petit quart d’heure plus tard, Sadio Mané profitait d’un nouveau service d’Alexander-Arnold pour offrir l’avantage aux siens (81eme). Avec 22 points d’avance sur son dauphin Manchester City, Liverpool se rapproche encore un peu plus d’un titre qui est (presque) acquis. Le tout en égalant également le nombre de victoires consécutives à domicile que détenaient les Reds de 1972 (21 succès).