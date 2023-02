Bayern : João Cancelo revient sur sa relation avec Pep Guardiola

Il a été la surprise de ce mercato hivernal. Après 4 années passées à Manchester City, João Cancelo s’est engagé en prêt avec option d’achat du côté du Bayern Munich. Selon la presse anglaise, les relations étaient dégradées entre le latéral droit et le technicien des Cityzens, Pep Guardiola. Interrogé à ce sujet au micro de Movistar Plus+, le joueur âgé de 28 ans a tenu à balayer cette rumeur.

Je suis reconnaissant envers Pep et le club car ils m’ont tout donné

« Les gens qui disent que je me suis battu avec Guardiola sont des menteurs. Je ne me sentais pas important dans l’équipe lors des derniers matchs. (…) Je pense qu’à City j’ai franchi un énorme cap, c’est là que je suis devenu le joueur que je suis aujourd’hui. Je suis reconnaissant envers Pep et le club car ils m’ont tout donné. Ma fille est née à Manchester et c’est un club que je n’oublierai jamais. Et dans le football on ne sait jamais ce qu’il peut se passer, à la fin de la saison, peut-être que je reviendrais » indique-t-il à nos confrères espagnols.