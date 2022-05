Considéré comme le remplaçant d'Andres Iniesta, l'ancien joueur de Liverpool a déçu lors de son passage au FC Barcelone. Liverpool était resté fermement décidé à garder Coutinho, mais lorsqu'il est devenu clair que le Brésilien voulait partir et qu'en plus il y aurait 135 millions d'euros sur la table, les Reds ont exaucé son souhait. Ou, comme le dit Coutinho, son rêve.

Coutinho surpris par le Barça

"Ce n'était pas l'expérience à laquelle je m'attendais, mais la vie est comme ça. La seule fois où j'ai été inquiet, c'est quand j'ai eu une blessure grave, j'ai été absent pendant neuf mois et j'ai subi trois opérations. Cela fait partie des hauts et des bas de la vie. Mon rêve était de jouer à Barcelone depuis que je suis petit. Mais maintenant, c'est du passé et je suis impatient de voir mon avenir à Aston Villa."



Coutinho a également expliqué, pour le Daily Mail, à quel point Steven Gerrard a été déterminant dans sa décision d'aller à Aston Villa. "Je suis venu ici pour lui, c'est lui qui m'a appelé et le premier contact avec le club. J'étais à la maison quand nous avons fait un Zoom et nous avons parlé de beaucoup de choses. Je n'ai pas mis longtemps à me décider car je voulais jouer et c'était une grande opportunité. Maintenant, je suis très heureux d'avoir signé."