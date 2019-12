Aymeric Laporte (Manchester City) en dit plus sur une date de retour

Aymeric Laporte se porte mieux, merci pour lui. Le Français a subi une opération du genou droit après une blessure au cartilage et ménisque latéral, contractée lors d'un match de Premier League face à Brighton, le 31 août dernier. Mais depuis, le processus de rééducation suit son cours. « Ma convalescence se passe très bien », a confié l'international français dans une interview au site émirati, The National. « J'ai toujours besoin de temps mais j'espère que je pourrais revenir aussi vite que possible et jouer avec mes coéquipiers. Je ne peux pas dire exactement quand, mais plus ou moins dans un mois et demi ou deux mois. » Une bonne nouvelle pour l'ancien joueur de l'Athletic Bilbao.

Un bel été pour Aymeric Laporte ?

Pep Guardiola va avoir besoin de son défenseur Français. La fin de saison risque d’être chargée pour Manchester City, à la lutte pour le titre en Championnat et pour aller loin en Ligue des Champions. Mais, si le Français se remet bien de sa blessure, il pourrait également passer un bel été avec l'Euro 2020. En septembre dernier, Aymeric Laporte avait été appelé pour la première fois en Equipe de France par Didier Deschamps. Le joueur de Manchester City avait dû renoncer en raison de cette blessure.