Aymeric Laporte, absent mais indispensable

Aymeric Laporte fait partie des défenseurs les plus chers de l'histoire du football. Un rang qu'il a honoré cette saison malgré son faible temps de jeu. Touché au genou droit en août puis aux ischios durant l'hiver, le joueur de Manchester City n'a pas eu pu eu la chance d'aider son équipe à défendre son titre. Il a dû se contenter de sept petits matchs de Premier League et d'une grosse demi-heure en Ligue des Champions. Une absence qui a eu des conséquences. Le champion d'Angleterre n'a jamais été en mesure de suivre le rythme de Liverpool notamment à cause d'une défense trop perméable.

Les Mancuniens ont encaissé 31 buts depuis le début de la saison. C'est peu, mais dix de plus que Liverpool et huit de plus que sur l'ensemble de la dernière saison. De quoi regretter l'absence du défenseur français. Quand Laporte a joué, les coéquipiers de Kevin De Bruyne n'ont jamais perdu et tournaient à une moyenne d'un but encaissé toutes les 180 minutes. Sur l'ensemble de la saison, City encaisse pourtant plus d'un but par match toutes compétitions confondues. Une différence chiffrée qui est aussi importante que l'apport du joueur de 25 ans sur la pelouse.

43 - Aymeric Laporte has won 43 of his first 50 Premier League games, overtaking the record previously jointly-held by Ederson, Arjen Robben and Didier Drogba (42 wins from 50). Authority. pic.twitter.com/GfkLYzkYka

Guardiola : Laporte est « un joueur exceptionnel »

Puissant, efficace et parfaitement adapté à la philosophie de jeu prônée par Pep Guardiola, le natif d'Agen occupe une place spéciale dans la hiérarchie du tacticien catalan. Ce dernier voit en lui un joueur d'exception. «Par sa capacité à accélérer le rythme, à dominer dans les airs, à participer à la construction, c'est un joueur exceptionnel. C'est le meilleur défenseur central gaucher du monde !» a déclaré l'ancien entraîneur du Barça en conférence de presse.

La confiance de Guardiola en son défenseur est telle qu'il s'est permis de l'aligner dans le choc des huitièmes de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid alors qu'il n'était pas à 100%. L'entraîneur de City savait qu'Aymeric Laporte était capable de faire la différence. S'il n'a tenu qu'une trentaine de minutes avant de céder sa place sur blessure, il a bien prouvé que c'est lui le leader défensif de l'armada bleu ciel.

Avec la suspension de la Premier League, Aymeric Laporte va désormais avoir l'occasion de récupérer pleinement. S'il y arrive, il pourrait apporter toutes ses qualités à une formation anglaise qui en a besoin pour tenter d'enlever un premier titre continental. Un accomplissement qui pourrait lui permettre de gagner encore plus de valeur avant un éventuel départ si la suspension européenne de Manchester City est confirmée...