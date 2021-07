Aston Villa - Zola : "Grealish, un joueur fantastique”

"Un joueur courageux qui prend l'initiative"



J’ai dit que je voulais en prendre un !!!! Le coach a pris tellement de bonnes décisions tout au long de ce tournoi et il l’a fait ce soir. Mais je ne laisserai pas les gens dire que je ne voulais pas prendre un penalty quand j’ai dit que je le ferai…", avait-il indiqué. Annoncé du côté de Manchester City, qui aurait proposé 116 millions d'euros afin de le recruter, son avenir est encore incertain alors qu'il est sous contrat avec Aston Villa jusqu'au 30 juin 2025. Arrivé à Aston Villa à l'âge de six ans, Grealish risque d'animer le mercato en ce qui concerne la Premier League.

Joueur de Chelsea entre 1996 et 2003, Gianfranco Zola est devenu au fur et à mesure du temps et des rencontres une véritable légende des Blues. Avec plus de 300 matchs au compteur sous le maillot de Chelsea, il a remporté, entre autres trophées, la Supercoupe de l'UEFA en 1998 et deux FA Cup, en 1997 et 2000.lors du dernier Championnat d'Europe, remporté par l'Italie face aux Three Lions (1-1, 3 tirs au but à 2)."Je veux d'abord dire qu'Aston Villa n'est pas un club banal. Ils ont réalisé une grande saison et terminé à une bonne place au classement (onzième la saison dernière, ndlr). C'est une équipe en évolution. Elle a d'ailleurs à sa tête un très bon entraîneur qui fait grandir cette équipe. Par ailleurs, j'aime beaucoup Grealish. Notamment car c'est un joueur courageux qui prend l'initiative. Parfois cela peut être difficile de lui donner des tâches tactiques car il est très créatif en phase offensive.Ce sont des qualités très importantes qui font de lui un joueur fantastique", a-t-il assuré au micro de Stats Perform.Lors de la finale du Championnat d'Europe, perdue face à l'Italie, Grealish s'était notamment défendu quant aux critiques sur le fait de ne pas avoir pris part à la séance. Une décision qui ne résultait pas de son choix, mais de celui de son sélectionneur, Gareth Southgate. "