Aston Villa-Smith: "Wesley est au niveau de Salah !"

Après deux défaites d’entrée, Aston Villa a remporté son premier succès de la saison en dominant Everton vendredi soir (2-0), en ouverture de la troisième journée de Premier League.

Face à Lucas Digne et ses coéquipiers, c’est l’ancien buteur de Bruges Wesley qui a ouvert la marque. Un attaquant brésilien, recruté pour un prix record (25 millions d’euros) par la formation de Birmingham, qui avait été très critiqué après les deux premières journées.

"Je ne suis pas certain qu’il avait un tel poids sur les épaules, comme certains pouvaient le penser. C’est un bon attaquant. Je l’ai dit dès le début. Et je l’ai beaucoup vu jouer avec Bruges. J’ai trouvé qu’il ressemblait à un très bon numéro 9 à l’ancienne ce soir", a commenté son entraîneur Dean Smith pour le site des Villans. Avant de dresser un parallèle avec le meilleur buteur du dernier exercice, qui compte également un but: "Et il est au niveau de Salah !"