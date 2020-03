Aston Villa : Mbwana Samatta s'est illustré

Mbwana Samatta n'a pas suffi : Aston Villa s'est incliné dimanche face à Manchester City (2-1) en finale de la League Cup anglaise. Mais en marquant le but de son équipe, le Tanzanien a non seulement suscité l'unanimité chez les supporters des Villans, mais a aussi inscrit son nom sur la liste des buteurs africains qui comptent outre-Manche.



Son coup de tête victorieux a fait de l'ancien du TP Mazembe le cinquième joueur africain à trouver le chemin des filets lors d'une finale de League Cup, après les Ivoiriens Didier Drogba (4 buts inscrits) et Yaya Touré, le Camerounais Joseph-Désiré Job, et le Nigérian Obafemi Martins. Le transfuge de Genk devient aussi le premier joueur à marquer en finale de cette épreuve contre une équipe entraînée par Pep Guardiola. Prometteur pour la suite.

