Aston Villa : Le match de FA Cup face à Liverpool menacé

Aston Villa can confirm that the Club has closed its Bodymoor Heath training ground after a significant Coronavirus outbreak.

Le match contre les Reds va-t-il être annulé ?

La Premier League est plus qu'impactée par la Covid-19. Selon de récents chiffres, quarante cas ont été recensés au sein des vingt équipes du championnat. Une situation applicable à tout le pays puisque l'Angleterre a instauré un nouveau confinement en début de semaine. Néanmoins, les compétitions sont maintenues. Enfin, peut-être pas pour Aston Villa. Le club de Birmingham a dû fermer les portes de son centre d'entraînement. Les cas de coronavirus ne cessent d'augmenter dans le club et il était nécéssaire d'annuler le dernier entraînement avant la rencontre. L'apparition de la souche britannique de la Covid-19 n'arrangeant rien.C'est la grande question que beaucoup de fans se posent. Et les organisateurs aussi. Vendredi soir, Aston Villa devait affronter l'équipe de Liverpool dans le cadre du troisième tour de FA Cup. Pour le moment, aucune annonce n'a été faite. Dans un communiqué, Aston Villa éclaircit légèrement la situation : "Des discussions sont en cours entre les représentants médicaux du club, la Fédération de football et la Premier League". C'est la santé des joueurs et des différents staffs qui est en jeu et c'est une décision lourde à prendre. Mais si le match venait à être annuler, il ne serait pas le premier.Une autre rencontre a dû être annulée pour les mêmes raisons. Toujours dans le cadre du troisième tour de FA Cup, il s'agissait du match opposant le club de Premier League de Southampton au club de League One, Shrewsbury. Cette dernière équipe compte énormément de cas de coronavirus dans ses rangs. Par conséquent, elle n'a pas assez de joueurs pour maintenir la rencontre. Les supporters d'Aston Villa et ceux des Reds attendent avec impatience la décision de la Fédération et de la Premier League. Néanmoins, il est plus probable que le match soit annulé.