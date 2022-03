Aston Villa : Coutinho a la cote

Le milieu de terrain offensif brésilien Coutinho a rejoint Villa lors de la fenêtre de transfert de janvier et a déjà joué sept matchs, au cours desquels il a réussi à marquer trois fois et à produire trois passes décisives. "Phil a eu du succès à Barcelone, mais il a aussi eu des périodes difficiles", a déclaré Gerrard, qui a joué aux côtés de Coutinho à Liverpool. "Il est arrivé à un stade où il avait besoin d'un changement de décor et d'un film différent."

Gerrard veut garder Coutinho

"Nous voulons être ce film pour lui car si nous voulons arriver là où nous voulons être, nous devons le construire autour de talents comme Phil, car à son meilleur niveau, c'est un joueur de haut niveau. Toutes les bonnes équipes ont des changeurs de jeu qui inquiètent vraiment l'adversaire avant même qu'un ballon ne soit botté. Phil a ce statut et il donne confiance à ses coéquipiers. Nos attaquants Ollie Watkins et Danny Ings le veulent à leurs côtés parce qu'il est à la hauteur sur le terrain. Je ne contrôle pas les frais de transfert ni les salaires", a ajouté Gerrard.