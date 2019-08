Ashley Cole tire sa révérence

Fin de parcours pour Ashley Cole. L’Anglais a annoncé à Sky Sports la fin de sa carrière ce dimanche, après la fin de son contrat en juin dernier avec Derby County (Championship). Il aura disputé 385 matches en Premier League avec les deux clubs de Londres que sont Arsenal (156 rencontres entre 1998 et 2006) et Chelsea (229 entre 2006 et 2014).

Ashley Cole has announced his retirement from professional football



Made his debut as a sub for Ray Parlour in Arsenal’s League Cup defeat at Middlesbrough in Nov 1999. Went on to make 385 PL apps, on the winning side 240 times (62.3%) pic.twitter.com/iQCU0gjcXF