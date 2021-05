Arsenal, vente plausible

Si Thierry Henry, Patrick Vieira et Dennis Bergkamp ont consulté les dernières nouvelles venues de l'Emirates ce dimanche matin, ils auront constaté que les choses bougent. Alors que le patron des Gunners, Stan Kroenke, jurait ses grands dieux qu'il ne vendrait pas le club, voilà que l'existence d'une réunion entre l'Américain et un possible repreneur a été dévoilée.

C'était il y a moins de deux ans. Alors qu'il avait repoussé les avances de l'oligarque russe Alisher Usmanov, puis celles du milliardaire nigérian Aliko Dangote, Stan Kroenke a été approché par un consortium financier international. Selon le Dailymail, un prix de vente de deux milliards d'euros a été évoqué durant des négociations qui n'auront finalement pas abouti.

Kroenke aurait menti ?

Cette information vient en tout cas contredire le discours officiel distillé par le propriétaire d'Arsenal, qui clamait encore la semaine dernière, quelques jours après le fiasco de la Super Ligue, qu'il ne vendrait pas le club londonien. Daniel Ek, fondateur de Spotify et candidat déclaré à la reprise, en aura pris bonne note.