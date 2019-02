Arsenal: Sans Iwobi ni Lichtsteiner contre Bournemouth ?

Ce mercredi, à partir de 20h45, Arsenal reçoit la visite de Bournemouth pour le compte de la 28e journée de Premier League, et Unai Emery se sait d'ores et déjà privé de trois blessés de longue date, à savoir Hector Bellerin, Rob Holding et Danny Welbeck. Mais deux autres joueurs pourraient faire défaut contre les Cherries.

En effet, Stephan Lichtsteiner, touché au dos, et Alex Iwobi, qui souffre d'une cheville, apparaissent très incertains, eux qui s'étaient blessés lors du succès (2-0) des Gunners contre Southampton à l'occasion de la levée précédente.