Les Gunners sont en tête du championnat et cela est dû en grande partie à la solide base défensive qu'ils ont construite, avec William Saliba au cœur de l'équipe. Le Français a passé les dernières saisons en prêt après avoir rejoint Arsenal à l'été 2019, mais il a enfin sa chance avec l'équipe première dans cette campagne sous Mikel Arteta. Il y avait encore des questions sur son avenir au cours de l'été étant donné qu'il avait passé tant de temps loin, et d'autres clubs à travers l'Europe - on parle du Barça et de Milan - surveillaient la situation dans l'espoir de faire un mouvement.

Saliba très convoité

Cet été, selon Fabrizio Romano, des clubs tournaient autour du joueur pour le faire venir, notamment Marseille, où il a connu son meilleur football la saison dernière. Romano : "Cet été, Marseille voulait tenter quelque chose de spécial pour Saliba. Il était très heureux en prêt à Marseille, et il y a eu une réunion avec son agent, mais pour Arsenal il n'y avait aucune chance de discussion - il était considéré comme intouchable. Saliba était heureux de cette position, car il voyait qu'il était un élément clé du projet d'Arsenal".