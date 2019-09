Arsenal: Saka titulaire avec Pépé et Aubameyang

Titulaire et buteur en Ligue Europa jeudi, lors du large succès d'Arsenal à Francfort (0-3), le jeune Bukayo Saka (18 ans) est encore aligné par Unai Emery ce dimanche, à l'occasion de la réception d'Aston Villa en Premier League (17h30, 6e j.). L'ailier anglais redémarre avec Pierre-Emerick Aubameyang en attaque et c'est Nicolas Pépé qui retrouve sa place de titulaire. Rappelons qu'Alexandre Lacazette est encore blessé.

Le onze des Gunners: Leno - Maitland-Niles, Sokratis, David Luiz, Kolasinac - Guendouzi, Xhaka, Ceballos - Pépé, Aubameyang, Saka.

Six changes from our #UEL win in Frankfurt



➡️ Leno, Maitland-Niles, Sokratis, Guendouzi, Ceballos, Pepe

⬅️ Martinez, Chambers, Mustafi, Torreira, Smith Rowe, Willock#ARSAVL