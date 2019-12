Arsenal renverse West Ham avec un Pépé buteur (3-1) / Premier League (J16)

Arsenal's front-three vs West Ham:

Gabriel Martinelli - goal

Nicolas Pépé - goal and assist

Pierre-Emerick Aubameyang - goal and assist pic.twitter.com/URZ6h4J8Zn



se faisait mener par des Hammers plus inspirés à la 38e minute de jeu malgré une domination stérile. Rice récupérait un ballon suite à un corner et balançait dans la boîte, où Ogbonna parvenait à mettre un coup de boule dévié dans ses propres filets par Maitland-Niles.avec une montée de Kolasinac sur son flanc, qui trouvait Martinelli en retrait. La reprise du droit de ce dernier permettait aux Gunners d'égaliser. Symbole de la résurrection d'Arsenal, Nicolas Pépé marquait d'un superbe enroulé suite à un service d'Aubameyang six minutes plus tard. Arsenal, à l'image de son attaquant ivoirien, revivait avec un très joli but d'Aubameyang à 20 minutes du terme pour sceller le destin de la rencontre. Le Gabonais combinait avec Pépé avec une jolie talonnade à destination de l'ancien Lillois, qui lui redonnait d'un astucieux ballon piqué. La reprise de volée du droit d' « Aubame » tutoyait le fond des filets des Hammers. Plus rien ne sera marqué dans ce match, avec des Gunners qui retrouvent enfin des munitions. À confirmer jeudi, avec un périple chez le Standard de Liège en Europa League pour tenter de conserver sa 1e place du groupe F.