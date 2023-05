Arsenal prolonge l’un de ses cadres !

Arsenal récompense l’un de ses tauliers. Ce jeudi, les Gunners ont annoncé sur les réseaux sociaux la prolongation de contrat d’Aaron Ramsdale. Recruté en 2021 pour 35 millions d’euros, Aaron Rasmdale avait dû convaincre les observateurs à son arrivée en provenance de Sheffield. Cette saison, le joueur de 25 ans a mis tout le monde d’accord en réalisant une campagne de grande qualité en Premier League, participant au bon parcours de son équipe. Mikel Arteta et les siens ont donc décidé de le prolonger pour une « longue durée », lui qui était sous contrat jusqu’en juin 2025. Sur le site officiel du club, l’entraîneur espagnol a loué la progression de son gardien, devenu international anglais.

« Nous sommes impatiens de profiter encore de nombreuses années d’Aaron »

« Nous sommes tous si heureux qu'Aaron ait signé un nouveau contrat. La façon dont Aaron s'est développé au cours des deux dernières années a été exceptionnelle, avec ses performances, sa contribution et son adaptation globale au club. C'est formidable que nous continuions à construire notre avenir avec nos plus grands talents dans notre jeune équipe. Nous sommes tous impatients de profiter encore de nombreuses années d'Aaron, le joueur et la personne. »