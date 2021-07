Pour redorer son blason sur la scène britannique, Arsenal va miser sur sa jeunesse. Le club londonien a enregistré une prolongation de contrat ce jeudi, et ce n'est pas la moins significative. Le jeune Emile Smith-Rowe a rempilé jusqu'en juin 2026, montrant ainsi son désir de s'inscrire dans la durée dans son club formateur.

Arsenal prolonge son plus grand talent

Du haut de ses 20 ans, ce talentueux milieu offensif est déjà bien identifié. De nombreux observateurs du club le considèrent même comme le plus grand talent de l'académie des Gunners. Comme pour prouver le statut qui l'appelle dans un avenir proche, Smith-Rowe a récupéré le mythique numéro 10, qui était disponible depuis le départ en catimini de l'Allemand Mesut Özil il y a six mois.