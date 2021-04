Joueur d'Arsenal entre 1997 et 2000, Emmanuel Petit a connu les dernières années fastes du club alors entraîné par un Arsène Wenger fraîchement arrivé sur le banc. Consultant et grand observateur de la Premier League, le champion du monde 1998 est revenu sur la période compliquée que traverse actuellement les Gunners. Et il n'a pas été tendre.



Interrogé sur le site Ladbrokes, celui qui est aussi passé par Chelsea a commencé par un ton optimiste : "Je continue de penser qu'ils ont quelques bons joueurs à leur disposition. Si je pense qu'ils en ont beaucoup ? Non. Ils ont par contre de bons jeunes qui sont en train d'apprendre. Mais pour devenir bons, ils ont besoin que leurs aînés leur montrent l'exemple. Ça ne doit pas être l'inverse."

"Virer la moitié du vestiaire"

Et le problème réside précisément là pour Emmanuel Petit : "Quand je regarde les joueurs plus anciens de l'équipe, j'ai l'impression qu'ils se croient dans un club de football pour retraités. Un endroit où tu vas juste pour passer des vacances. (...) Si je suis Arsenal, (Mikel) Arteta, ou la direction, pour être honnête, je réfléchirai avant tout à virer la moitié du vestiaire."