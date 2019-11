Arsenal: Özil reste dans le onze

Déjà aligné d'entrée mercredi en League Cup, Mesut Özil est titulaire avec Arsenal pour la rencontre de Premier League contre Wolverhampton, ce samedi. Alexandre Lacazette, Pierre-Emerick Aubameyang et Dani Ceballos complètent le quatuor offensif, Unai Emery reléguant Nicolas Pépé sur le banc.

Le onze de départ: Leno - Chambers, David Luiz, Sokratis, Tierney - Guendouzi, Torreira - Ceballos, Özil, Aubameyang - Lacazette.

Here is how Wolves line up for this afternoon's @premierleague fixture against @Arsenal. #ARSWOL



pic.twitter.com/scHWjfSktn