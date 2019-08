Arsenal n'y a vu que du rouge

Une cinquième défaite en sept matches pour Arsenal à Liverpool, et désormais 25 buts encaissés sur ces sept rencontres. On était dans une moyenne à peine basse samedi à Anfield, les Reds passant trois buts à Arsenal pour finalement l'emporter 3-1, après avoir mené 3-0 jusqu'à cinq minutes de la fin. Ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de match, au contraire même pendant la quasi-totalité de la première période. Les Gunners - sans Alexandre Lacazette, entré seulement en fin de match - n'ont simplement pas su prendre leur chance en ouvrant le score, au coeur de ce premier acte, et il y a eu la classique punition derrière.

"On veut toujours gagner, surtout dans cette ambiance incroyable à Anfield, rappelle Fabinho sur RMC Sport. On a su imposer notre jeu en première période, avec beaucoup d'occasions et de centres, c'était important de marquer. Puis on les a tués avec ce penalty en seconde période. On prend malheureusement un but évitable en fin de match, il faut essayer d'être concentrés durant les 90 minutes. On essaie toujours d'être intenses. On ne pense pas aux autres, c'est bien d'avoir 100% de victoires sur ce début de championnat et il faut continuer."

Matip: "Ça ne veut pas dire grand-chose"

Paradoxalement, c'est vrai que la machine Liverpool n'a jamais été aussi écrasante qu'en première période, surtout en début de rencontre, alors que c'est là que Pierre-Emerick Aubamayang (11e) ou Nicolas Pépé (31e, 34e) auraient réellement pu marquer. Pendant les 40 premières minutes, les Reds ont eu moins d'occasions franches, tout juste par Sadio Mane (21e) ou Mohamed Salah (39e). C'est Joel Matip qui a débloqué la situation d'un coup de tête sur corner (1-0, 41e), puis Mohamed Salah a transformé un penalty obtenu lui-même devant David Luiz (2-0, 49e). Le chevelu défenseur brésilien a été mangé par l'attaquant égyptien, qui l'a littéralement déposé sur son troisième but, 10 minutes plus tard. Le début d'une course échevelée et interminable jusqu'à la cage de Leno (3-0, 59e).

Pierre-Emerick Aubameyang a eu une occasion de 2-1, mais Matip a profité de son extrême mollesse pour le contrer (52e), et Mohamed Salah a également eu une autre opportunité (56e). Ensuite, c'était de la gestion, peut-être un peu trop, et Lucas Torreira a réduit l'écart (3-1, 85e). C'est néanmoins un début de Premier League parfaitement ficelé pour les champions d'Europe (qui terminent cette partie avec 25 tirs contre 9 pour Arsenal). "Après trois matches, ça ne veut pas dire grand-chose", tempère Matip pour la BBC. Quoi qu'il en soit, les Reds sont certains d'être seuls leaders au terme de cette troisième journée.