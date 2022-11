Le jeune prodige d'Arsenal Gabriel Martinelli est très désireux de signer un nouveau contrat au sein du club. L'ailier brésilien est brillant depuis l'entame de la campagne et s'est imposé comme une star de l'équipe première cette saison, lui qui a un contrat jusqu'en 2024 avec la formation londonienne.

Martinelli convoité par le Real et Chelsea

Malgré l'intérêt du Real Madrid et de Chelsea notamment, Martinelli voit son avenir immédiat à Arsenal sous la direction de Mikel Arteta. Le prodige auriverde a déclaré sa flamme aux Gunners, dans des propos relayés par le média Tribalfootball : "Je suis très heureux à Arsenal. Je l'ai dit à plusieurs reprises. C'est mon club. J'aime être ici, j'aime la ville, j'aime le club. J'aime tout ce qui concerne Arsenal, donc je veux rester. Prolonger ? J'ai juste besoin de trouver un stylo."