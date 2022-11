Les Gunners ont été battus lors du troisième tour mercredi, s'inclinant 3-1 à l'Emirates Stadium. Avec l'ancien Gunner Danny Welbeck sur la feuille de match, Arteta a dû regretter le manque de profondeur de l'effectif à sa disposition.

Un effectif très "short"

"Nous savons où nous sommes en ce moment", a déclaré Arteta aux journalistes après le match. "Nous savons aussi que nous avons certaines blessures et que l'équipe est très, très réduite. Nous avons essayé de gérer cela dans la meilleure situation possible. C'est la même chose quand nous gagnons un match de football donc pas d'excuses".



Il a ajouté : "C'est le même effectif que lorsque nous gagnons. J'ai dit dès le premier jour que nous avions une équipe réduite parce qu'à la fin nous avons laissé quelques joueurs. C'est ce que nous avons. Si tout le monde est disponible et que personne n'est blessé, tout va bien, mais dès qu'il y en a, nous savons ce que c'est. Ce n'est pas nouveau. Je pense que je l'ai dit le premier jour après la fenêtre de transfert".