Arsenal : les Gunners veulent se séparer de sept joueurs, deux joueurs de Ligue 1 concernés !

Arsenal commence déjà à préparer la prochaine saison. Les Gunners réalisent une excellente campagne et sont en passe de remporter le titre en Premier League pour la première fois depuis 2004 et les Invincibles. Il faudra pour cela être en mesure de conserver leur avance de huit points sur Manchester City, à dix journées de la fin (les Londoniens comptent un match de plus que les Citizens). Pour autant, de nombreux mouvements sont à prévoir au sein de l’effectif de Mikel Arteta lors du prochain mercato estival. Selon les informations du Sun, Arsenal souhaiterait se séparer de sept joueurs pour alléger sa masse salariale et récupérer des fonds pour ses transferts.

Nuno Tavares et Nicolas Pépé poussés vers la sortie

Parmi les joueurs concernés, on retrouve Nicolas Pépé. Le plus gros transfert de l’histoire du club, acheté 80 millions d’euros en 2019, n’a pas réussi à s’imposer en Angleterre. Prêté cette saison à l’OGC Nice, l’international ivoirien n’entre pas dans les plans de sa direction. Reste désormais à lui trouver une porte de sortie. Nuno Tavares, cédé à l’Olympique de Marseille cette saison, ne sera pas retenu et fait les frais de la concurrence d’Oleksandr Zinchenko et de Kieran Tierney. L’OM dispose d’une option d’achat et pourrait le conserver. Ainsley Maitland-Niles, Pablo Mari, Albert Sambi Lokonga, Cédric Soares et Runar Alex Runarson, tous prêtés, sont également poussés vers la sortie. En revanche, Folarin Balogun, étincelant cette année avec Reims, devrait lui tenter de revenir pour s’imposer avec son club formateur. L’été promet d’être agité pour les Gunners.