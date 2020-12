Depuis le 25 juin dernier et un match de championnat contre Southampton, Mesut Ozil n’est plus apparu sur le terrain avec son équipe d’Arsenal. Et il est peu probable que cette situation change tant que Mikel Arteta est en charge de la formation londonienne. Le coach londonien ne semblant plus du tout compter sur le milieu de terrain allemand. Ce dernier est donc bien parti pour passer les derniers mois de son contrat dans les tribunes de l’Emirates Stadium.



Outre-manche, beaucoup de voix se sont élevées pour demander à ce que l’Allemand bénéficie d’une nouvelle chance. C’est le cas notamment de Freddie Ljungberg, le prédécesseur d’Arteta au poste d’entraineur. Et les pro-Ozil viennent de bénéficier d’un autre appui de poids, celui d’Arsène Wenger. Le très respecté technicien français est celui qui a fait venir cet élément à Londres et aussi celui qui en a tiré le meilleur sur le rectangle vert. Pour lui, l’ancien merengue a simplement besoin d’être compris et soutenu.

"Comme tout artiste, Ozil est un peu sensible"

« Il n'a pas été difficile à coacher. C'était un gars qui avait une qualité particulière en tant que joueur créatif et qui avait besoin de s'amuser », a déclaré l’ancien coach légendaire d’Arsenal à ESPN. « C'est un artiste et ces gars sont un peu plus sensibles. Ils ont besoin de soutien et d'un environnement qui les pousse à donner le meilleur d'eux-mêmes. »



Wenger juge aussi irrecevables les arguments selon lesquels le collectif en souffre si Ozil ne fait pas assez d'efforts défensifs : « Vous avez deux façons de voir une équipe de football. Vous amenez tout le monde à faire de même. La même intensité de travail, le même travail défensif ou vous trouvez un compromis, a-t-il confié. Vous avez un joueur plus créatif dans l'équipe qui peut faire moins de travail défensif mais vous construisez autour de lui une équipe qui peut compenser ses lacunes. C'est ce à quoi vous devez penser ». Cela a tout l’air d’être un conseil d’ami prodigué à Arteta.