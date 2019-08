Arsenal : Le message d'adieu de Koscielny aux Gunners

S'il n'a pas hésité à engager le bras de fer avec ses ex-dirigeants pour obtenir son bon de sortie, Laurent Koscielny, recruté par les Girondins de Bordeaux et de retour en France après 9 ans d'exil anglais, n'en quitte pas moins Arsenal en bons termes. C'est en tout cas vrai avec ses anciens supporters du club londonien, auxquels le défenseur international a tenu à adresser un long et vibrant message d'adieu, publié mardi soir sur son compte Instagram.

"Comme vous le savez, je me suis engagé avec les Girondins. Après 9 ans passés à Arsenal, j'ai pris la décision de partir. J'ai passé de merveilleuses années avec ce club, neuf années au cours desquelles j'ai appris, évolué, grandi. Cette expérience a fait de moi le joueur que je suis aujourd'hui. Ma décision de partir a été discutée pendant des mois avec mon club, mes coéquipiers, mon entraîneur, et cette décision a été bien réfléchie. Je vois ce départ comme un nouveau tournant dans ma vie de joueur, mais aussi dans ma vie d'homme et de père de famille. Cependant, j'espère que vous comprenez et, de toute façon, je ne saurais être assez reconnaissant pour ces années passées à Arsenal. Je sais combien le club et vous, les supporters, m'avez apporté. Mais il est temps pour moi de rentrer chez moi et aujourd'hui, ma volonté est de rejoindre les Girondins. C'est un nouveau défi que je compte relever avec détermination."