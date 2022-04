Alexandre Lacazette, en fin de contrat cet été, a déclaré cette semaine qu'il était en discussion avec "beaucoup de clubs" au sujet de son avenir. De leur côté, les Gunners sont désireux de se débarrasser du contrat de Lacazette pour utiliser l'argent sur un autre joueur, selon football.london. Le Français gagne actuellement 180 000 livres sterling par semaine avec le club du nord de Londres.

Lacazette va rejoindre les stars en en déclin d'Arsenal

Un certain nombre de joueurs à haut salaire ont été transférés par Arsenal lors des dernières fenêtres de transfert. Lacazette va maintenant rejoindre David Luiz, Willian, Sead Kolasinac, Mesut Ozil et Pierre-Emerick Aubameyang parmi les départs de joueurs de haut standingde l'Emirates. Jonathan David, Darwin Nunez et Alexander Isak sont tous considérés comme des options pour remplacer Lacazette.

