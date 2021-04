Bien qu'il n'ait plus été appelé en équipe de France depuis le 14 novembre 2017,poursuit une très honnête carrière du côté d'. S'il a connu des hauts et des bas, l'attaquant tricolore est actuellement dans une bonne phase et enchaîne les buts comme des perles. En claquant un doublé ce dimanche lors du succès des Gunners sur la pelouse de Sheffield United (0-3, 31eme journée de),Et l'ancien de Lyon est entré dans l'histoire du football tricolore puisqu'dans les cinq grands championnats. Juste devant lui, Antoine Griezmann en a inscrit 151. Et si l'on se focalise sur la Premier League uniquement, Alexandre Lacazette est également devenu le 6eme français à y avoir inscrit