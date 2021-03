Thierry Henry continue de suivre Arsenal avec une grande attention, lui qui a lancé un appel du pied pour coacher son ancien club dans les médias anglais. La légende des Gunners a d'ailleurs été favorablement impressionné par la prestation de son ancienne équipe lors du récent derby de Londres contre Tottenham (2-1). Henry a notamment apprécié le match du coach, Mikel Arteta.

"Quand Arsenal joue comme ça..."



"Je pense que Mikel a une bonne équipe, vous l'avez vu hier, a estimé l'ex-star de l'équipe londonienne. J'aime la façon dont il a mis en place l'équipe. Si vous regardez les positions des trois attaquants, il a joué presque en 2-3-5 avec le ballon. On se projetait vers l'avant, l'intensité était là, l'envie de gagner le match était là aussi. Quand ils jouent comme ça pied au plancher et qu'ils avancent, ils peuvent battre n'importe quelle équipe du championnat. On pouvait voir [dimanche] qu'ils voulaient gagner le match. Tottenham leur a rendu la tâche un peu plus facile ce jour-là. Mais je peux voir des progrès et maintenant Mikel doit rendre cette équipe plus régulière", a ajouté Henry dans des propos accordés à Sky Sports.