La saison 2020-2021 n'a pas réussi à Mikel Arteta et à Arsenal qui a terminé huitième au classement général. Cette année, les Gunners pourront se concentrer sur les objectifs des coupes d'Angleterre et du championnat, eux qui sont privés de compétitions européennes. Et pour le troisième club le plus titré d'Angleterre, ce constat est alarmant et beaucoup se demandent si le tacticien espagnol mérite encore d'occuper son poste.

Pour son compatriote, Cesc Fabregas, la question ne se pose pas : "C'est un gars qui aime le football. Il sait ce qu'il fait. Il a une idée claire de l'endroit où il veut aller, affirme l'ancien milieu des Gunners à TalkSPORT. Même maintenant, si vous parlez à certains joueurs, ils vous diront qu'ils aiment vraiment jouer avec lui, que les entraînements sont bons, qu'ils se sentent préparés et qu'ils savent ce qu'ils font."

Arteta, ou le disciple de Guardiola



Pour celui qui a décroché son master d’entraîneur aux côtés de Pep Guardiola, les débuts avec Arsenal étaient pourtant de bon augure. Avec une FA Cup et un Community Shield dès son arrivée, les espoirs placés en la personne de Mikel Arteta étaient grands. Suite à ces réussites, tout s'est effondré et en championnat, le technicien ibérique ne parvenait pas à trouver les solutions tactiques.

Il aurait pu effacer cette saison décevante par une victoire en Ligue Europa, seulement coup du sort, les Gunners se sont fait éliminer en demi-finale par leur ancien entraîneur, Unai Emery avec Villareal. Soyons optimistes comme Fabregas et espérons pour les canonniers qu'ils réussissent à mettre le feu cette saison.