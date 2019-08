Arsenal: Emery tout de même "optimiste"

Dépassé par Liverpool samedi (3-1), Arsenal a confirmé son incapacité, chronique ces dernières années, à exister face aux autres équipes du Top 6 dans ce match de la 3e journée de Premier League.

Et si Unai Emery était forcément "déçu" par ce revers, il garde des motifs d’espoir. "Je pense que l’équipe a montré, par moments, du caractère. Et c’est ce vers quoi nous voulons aller. Donc nous ne sommes pas heureux aujourd’hui, mais on peut quand même être optimiste pour la suite", a déclaré l’entraîneur des Gunners en conférence de presse.