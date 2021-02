Arsenal dégomme Leicester / Premier League (J26)

Dans la foulée de sa victoire en deux rounds face à Benfica, en seizièmes de finale de la Ligue Europa, Arsenal a enchaîné ce dimanche en allant s'offrir un succès sur la pelouse de Leicester (1-3). Très rapidement menés, les Gunners ont su réagir pour finalement l'emporter sans grande difficulté. Alexandre Lacazette et Nicolas Pépé ont fait leur part de travail.

Cette troisième victoire d'Arsenal lors de ses sept dernières sorties en championnat va faire beaucoup de bien aux hommes de Mikel Arteta qui ont surtout profité de l'étrange apathie de leurs adversaires du jour. Des Foxes brusquement à l'arrêt malgré l'ouverture du score signée Youri Tielemans (1-0, 6e), et qui n'ont pas su profiter du début de rencontre catastrophique des Gunners pour prendre le large

Three points on the road! 🛣#LEIARS 🦊 1-3 ⚪️ (FT) — Arsenal (@Arsenal) February 28, 2021

Mal en a donc pris aux locaux qui ont peu à peu laissé le jeu à leurs adversaires pour se faire logiquement punir une première fois, sur une tête parfaite de David Luiz (1-1, 39e), avant qu'Alexandre Lacazette ne donne l'avantage aux Gunners sur un penalty transformé avec calme et précision (1-2, 45e+2). Un véritable coup de massue juste avant la pause pour Jamie Vardy et ses partenaires.

L'Europe en point de mire

Encore sonnés et tout aussi léthargiques au retour des vestiaires, les locaux ont de nouveau craqué peu après la reprise sur une contre-attaque rondement menée par Arsenal et conclue par Nicolas Pépé (1-3, 52e). Cinquième but de la saison pour l'Ivoirien et une victoire validée par les visiteurs qui reviennent provisoirement à six points de Chelsea (5e). Pour Leicester (3e), le coup d'arrêt est sans conséquence au classement, si ce n'est que Manchester United (2e) pourrait prendre trois points d'avance sur lui en cas de succès contre les Blues ce dimanche (17h30).