Sans victoire en championnat depuis le 1er novembre, Arsenal a énormément de mal depuis presque deux mois en Premier League. Largement critiqué, le coach des Gunners, Mikel Arteta, avait l'occasion de retourner la situation en sa faveur lors de la réception de Chelsea ce samedi. Un derby londonien où les paramètres sportifs classiques et les enjeux laissent place à l'arbitraire et à l’irrationnel, mus par la rivalité et le contexte. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Cette équipe de Chelsea, toujours en quête de certitudes ludiques après un mercato faramineux, a coulé sous le feu nourri de Gunners à la gâchette facile.

Première illustration à la demi-heure de jeu avec un penalty suite à un contact entre Kieran Tierney et Reece James. Alexandre Lacazette ne tremblait pas au moment de le transformer, 1-0 pour les locaux. Mais c'était loin d'être fini. La pénitence de Chelsea ne faisait que commencer. Les Blues allaient de nouveau s'incliner juste avant la pause, sur une nouvelle phase arrêtée. Un coup franc parfaitement enroulé par Granit Xhaka qui permettaient aux Gunners de faire le break et de mettre un coup derrière la tête à leurs rivaux juste avant le repos.

We lead at the break! ✊ 🔴 2-0 🔵 (HT)#ARSCHE — Arsenal (@Arsenal) December 26, 2020

Pusillanime dans les échanges lors du premier acte, Chelsea n'allait pas pour autant se faire violence dans le second, alors que les velléités locales gardaient toute leur vigueur. Pas de coup de pied arrêté cette fois, mais une action construite au cours de laquelle Emile Smith Rowe lançait Bukayo Sako, qui provoquant sa réussite, accrochait la lucarne opposée avec l'aide du montant sur une frappe du droit. La révolte des Blues ne venait pas. Pis, à l'heure de jeu, Martinelli coupait un centre de Tierney pour faire briller Edouard Mendy, lequel se démenait pour éviter aux visiteurs une débâcle de plus grande envergure.

Timide, Chelsea osait quelques offensives éparses, comme sur cette tête non cadrée signée Tammy Abraham sur un ballon de Callum Hudson-Odoi à dix minutes de la fin. On retrouvait le même duo 5 minutes plus tard. Abraham marquant cette fois du buste sur le centre d'Hudson-Odoi pour une réduction du score tardive et anecdotique. Car le score n'allait plus évoluer. Arsenal lamine Chelsea (3-1), se relance et donne un sursis bienvenu à son entraîneur. C'est Frank Lampard qui se retrouve désormais dans l'arène face aux tabloïds anglais, qui vont certainement tancer l'innocuité de ses renforts estivaux à plus de 220 millions d'euros.