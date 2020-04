Si les joueurs d'Arsenal s'entraînent et s'entretiennent physiquement à la maison, ils ont également à cœur de rester en bonne santé mentale. Les hommes de Mikel Arteta bénéficient d'ailleurs de l'aide d'un professionnel. Le technicien basque évoque la mise à disposition d'un psychologue pour ses Gunners sur le site officiel du club anglais :

"De très bonnes conversations"

"Il prend soin d’eux et travaille en collaboration avec les joueurs (...) Nous leur envoyons constamment des informations et des vidéos et les tenons occupés, en les gardant proches de leur travail et des personnes liées à leur travail, à savoir le staff technique", a confié l'ancien adjoint de Pep Guardiola. "Nous avons eu de très bonnes conversations. Cela a été très utile, de mon côté au moins, pour mieux connaître les joueurs... Nous essayons d'améliorer nos relations, la communication et la compréhension entre nous", s'est encore enthousiasmé l'entraîneur espagnol. Pour rappel, Arsenal occupe actuellement la neuvième place du championnat anglais.