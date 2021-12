Arsenal : Calvert-Lewin et… Jonathan David ciblés en attaque

Arsenal pense déjà à l’été prochain. Battus par Manchester United jeudi soir (2-3), les Gunners sont toutefois bien placés en Premier League, à un point du top 4. Mais Pierre-Emerick Aubameyang ne trouve plus la formule pour marquer, et Alexandre Lacazette joue les seconds couteaux. Autrement dit, le club londonien va chercher à se renforcer à court ou moyen terme dans le secteur offensif. Et selon l’Evening Standard, les profils ciblés sont déjà très clairs aux yeux des décideurs anglais.

Calvert-Lewin, une opération difficile à réaliser

Arsenal viserait ainsi en priorité Dominic Calvert-Lewin, blessé à un pied depuis fin août mais qui avait marqué trois fois lors des trois premières journées. Et qui reste sur une saison dernière à 16 buts en 33 matches de Premier League. L’attaquant d’Everton, qui a seulement 24 ans, rentre parfaitement dans la politique de recrutement du club, qui vise des jeunes, comme à son habitude. Mais les Toffees ne lâcheront pas facilement un joueur valorisé à 45 millions d’euros et qui est surtout censé les aider à franchir un palier en termes d'ambition. Et l’autre cible des Gunners se nommerait Jonathan David, actuel meilleur buteur de Ligue 1.

L’international canadien, qui a marqué 10 fois en 16 rencontres de Ligue 1 depuis le début de saison, a selon le quotidien britannique été supervisé à plusieurs reprises. Et ce depuis l’époque où l’intéressé évoluait en Belgique. Le natif de Brooklyn, lui, n’a pas encore fêté ses 22 ans, et est valorisé à 35 millions d’euros. Une opération plus abordable sur le papier… en attendant de voir à combien de buts il terminera sa saison.