Pierre-Emerick Aubameyang admet qu'il se sent "triste" pour Arsenal après que les Gunners n'aient pas réussi à terminer dans le top 4 en 2021-22. L'attaquant gabonais, qui a marqué 92 buts en 163 apparitions avec les poids lourds de la Premier League avant d'être cédé lors de la dernière fenêtre de transfert, a aidé ses employeurs actuels à prendre la deuxième place de la Liga.

Aubameyang n'oublie pas les Gunners

Le joueur de 32 ans, qui a marqué 13 buts pour le Barca après son transfert au Camp Nou, a déclaré regretter que les Gunners aient manqué une fois de plus la qualification pour la Ligue des Champions, dans des propos accordés à Sky Sports : "Je pense qu'ils ont fait beaucoup de progrès. "Je pense qu'ils ont fait beaucoup de progrès. Je suis un peu triste car je voulais les retrouver en Ligue des Champions. J'ai beaucoup d'amis là-bas. Mais je leur souhaite le meilleur pour la saison prochaine et évidemment je pense que ce sera une bonne chose pour eux de retourner en Europa League. J'espère qu'ils pourront la gagner."