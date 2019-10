Arsenal: Aubameyang et Pépé bien titulaires

Comme contre Manchester United (1-1) lundi dernier, Arsenal est emmené par un trio offensif composé de Nicolas Pépé, Pierre-Emerick Aubameyang et Bukayo Saka pour la réception de Bournemouth, ce dimanche en Premier League. Alexandre Lacazette est toujours indisponible.

Dans l’entrejeu, Dani Ceballos retrouve sa place aux dépens de Lucas Torreira. Mattéo Guendouzi est bien aligné d’entrée.

TEAM NEWS @BukayoSaka87 starts ⚡️ @Aubameyang7 leads the line @KieranTierney1 on the bench

TEAM NEWS



Unchanged starting XI

Lloyd Kelly on the bench

Ryan Fraser back in the squad after illness



LIVE BLOG https://t.co/bot7BYMcGi#ARSBOU // #afcb pic.twitter.com/QtmcFhklbq