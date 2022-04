Arsenal : Arteta fier de ses joueurs après la victoire contre Chelsea

Sur une série de trois défaites de suite en championnat (Crystal Palace, Brighton et Southampton), Arsenal a retrouvé le sourire. En effet, mercredi soir, les Gunners ont frappé un beau coup en l'emportant sur la pelouse de Chelsea (2-4), lors d'un match en retard de la 25eme journée de Premier League. A Stamford Bridge, un doublé d'Eddie Nketiah et des buts d'Emile Smith Rowe et Bukayo Saka ont permis à leur équipe de revenir à hauteur de Tottenham (4eme, 57 points) au classement. A six journées de la fin, la lutte pour la Ligue des Champions s'annonce serrée entre eux. « C'était très exigeant mentalement, pour la plupart de ces joueurs, c'est la première fois qu'ils le vivent. Parfois, nous l'oublions. Pour certains d'entre eux, c'est la première fois qu'ils jouent en Premier League, les exigences et les responsabilités sont énormes », a notamment reconnu Mikel Arteta, à l'issue du match.

Arteta a de « la chance d'être ici »

« Après cela, pour traverser les moments et les émotions du match, ils ont fait preuve d'une réelle maturité, de sang-froid et de qualité pour faire face à ce que Chelsea faisait, parce que c'est une équipe de très haut niveau et que leur manager (Thomas Tuchel) est très, très bon. (...) Je leur ai dit : "Vous voulez jouer la Ligue des Champions ? Vous devez venir sur ces grandes scènes et battre les meilleures équipes." Je suis vraiment fier d'eux, mais je suis encore plus fier de la façon dont ils ont réagi à chaque défaite de ces dernières semaines, a par la suite lancé l'entraîneur espagnol, en conférence de presse. Pas seulement les joueurs, mais le staff et le club, et c'est ce qui me renforce et me donne assez d'énergie supplémentaire pour être là où je suis, et me rappelle la chance que j'ai d'être ici. » Aux Gunners de confirmer ce week-end contre Manchester United (le 23 avril, à 13h30).