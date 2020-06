Arsenal : Arteta évoque l'attitude de Guendouzi

Le comportement de Mattéo Guendouzi lors de la défaite d'Arsenal (2-1) face à Brighton and Hove Albion, samedi dernier, a fait le tour des chaînes de télévision anglaises et régalé les tabloïds, toujours aussi friands de ce genre d'histoire. Assez insupportable au cours de cette rencontre, le jeune milieu de terrain français des Gunners n'avait cessé pendant tout le match de chercher - pour ne pas dire insulter - ses adversaires, et en particulier son compatriote Neal Maupay, attaquant des Seagulls et auteur d'un doublé à l'origine de la victoire des siens. « Certains joueurs d'Arsenal doivent apprendre l'humilité, en particulier l'un d'entre eux (Guendouzi), avait déclaré l'ancien Niçois après la rencontre. Il a parlé pendant tout le match. Il parlait très mal. Je ne vais pas répéter ce qu'il a dit car j'aurais des problèmes en France, parce qu'il est français. Donc quand j'ai marqué (le deuxième but, à la 95eme minute), je lui ai dit : "Ecoute, voilà ce qu'il se passe quand on parle trop sur le terrain" » L'ancien Lorientais s'est alors rué sur Maupay et l'a saisi à la gorge, le Daily Mail révélant presque dans la foulée les fameuses insultes de Guendouzi via une source anonyme. « Il disait aux joueurs de Brighton qu'ils étaient des sal..... Il disait que lui et ses coéquipiers gagnaient tellement plus qu'eux ne gagneraient jamais dans leur vie. »

Arteta : « Je préfère toujours voir ces réactions avant les matchs plutôt qu’après. »

Une attitude qui pourrait valoir une suspension à l'international Espoirs. La presse anglaise croit même savoir qu'il pourrait être placé sur la liste des transferts d'Arsenal. Mikel Arteta n'a pas évoqué le sujet devant la presse mardi. En revanche, l'entraîneur espagnol des Gunners ne semblait pas vraiment goûter l'image montrée par le Frenchy samedi dernier, d'autant que ce dernier serait plutôt coutumier du fait. « Mon travail consiste à m’assurer que nous nous comportons tous de manière correcte par respect pour le maillot que nous portons. J’ai joué pendant 17 ans et il est évident que ce qu’il se passe sur le terrain reste sur le terrain. Parce que vous pouvez aisément modeler les mots ainsi que le contexte, comme les changer, même si vous ne devriez pas faire ça du tout. Mais c’est sûr que nous montrons de la frustration, et d’une certaine façon, j’aime ça, parce que ça signifie que nous n’aimons pas perdre et que nous n’acceptons aucune défaite. Maintenant, je préfère toujours voir ces réactions avant les matchs plutôt qu’après. » Reste à voir si des matchs, Guendouzi sera encore invité à en disputer.