Arsenal travaille avec des professionnels de la santé pour déterminer exactement ce qui ne va pas avec Aubameyang. "Il est à Londres et maintenant il passe des examens parce que nous n'avons pas eu de clarté de la part de l'équipe nationale du Gabon sur les raisons de son retour", a confirmé Mikel Arteta en conférence de presse. "Évidemment, c'est notre obligation de nous assurer que, médicalement, le joueur est en sécurité."

Des tests médicaux pour Aubameyang

"Il est en bonne condition. Jusqu'à présent, historiquement, avec tout ce que nous avons fait avec le joueur, il n'a jamais eu de problème. J'espère que c'est le cas. Il a contracté le COVID-19 et ensuite l'équipe nationale a décidé de le ramener ici et voilà où nous en sommes. Allons-y étape par étape, faisons les bons examens et assurons-nous que la santé des joueurs est dans les meilleures conditions possibles. Ensuite, nous verrons ce qui se passe", a ajouté le coach des Gunners.