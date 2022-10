Le jeune international norvégien a montré ses qualités et ses qualités de leader en abondance depuis le début de la saison. Souvent centre créatif de l'équipe en tant que numéro 10, Martin Odegaard est dans une forme sensationnelle depuis le début de la saison en Premier League.

"Odegaard le mérite"

Interrogé sur le fait qu'Odegaard reçoit beaucoup d'attention pour les bonnes raisons, Mikel Arteta a déclaré en conférence de presse : "C'est son parcours. Il a commencé à être sous les feux des projecteurs très, très, très tôt dans sa carrière et c'est probablement pour cela qu'il est si mature à l'âge où il est."



"Il est là depuis si longtemps qu'on oublie parfois son âge. C'est son parcours, il n'a pas pu le choisir, il était si bon à cet âge, il a reçu beaucoup d'attention et il l'a géré, je pense, de manière très positive". L'entraîneur des Gunners a ajouté qu'Odegaard pourrait jouer ce jeudi contre Bodo-Glimt en Ligue Europa : "Je ne sais pas. Il sera probablement sur le terrain à un moment donné. Donc je ne sais pas. J'espère qu'il passera un bon moment."