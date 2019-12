Antonio Rudiger (Chelsea) réclame des sanctions après les incidents racistes

Dimanche, à l’occasion du derby entre Tottenham et Chelsea et alors que leur équipe perdait face au voisin de Londres, des supporters des Spurs s’en sont pris à Antonio Rudiger. Le défenseur de Chelsea est allé en informer l’arbitre, lui indiquant avoir été ciblé par des cris de singe.Après la rencontre, le défenseur allemand a réagi, réclamant des sanctions pour juguler ce genre de comportement inacceptable : « C'est très triste de voir encore du racisme dans un match de football. Je pense qu'il est vraiment très important d'en parler en public. Sinon, ce sera une nouvelle fois oublié dans quelques jours.», a-t-il indiqué. « J'espère vraiment que les coupables seront bientôt retrouvés et punis, et dans un stade aussi moderne que le Tottenham Hotspur Stadium avec des dizaines de caméras de sécurité, cela doit être possible de les trouver et de les sanctionner. Sinon, il doit y avoir eu des témoins dans le stade qui ont vu et entendu l'incident.», s'est indigné Rudiger sur Twitter.