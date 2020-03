Angleterre : Newcastle United sur le point d’être racheté ?

Le public de Saint James Park va-t-il enfin pouvoir voir son équipe jouer les premiers rôles en Premier League ? Ils pourront peut-être se permettre de « rêver plus grand » en changeant d'actionnaire. Le club détenu par le sulfureux Mike Ashley depuis 2007 devrait être cédé au PIF contre environ 380 millions d’euros, selon les informations du Telegraph. Pendant les années Mike Ashley, Newcastle United a connu deux relégations en Championship (2009 et 2016). Malgré quelques bonnes saisons, comme en 2011-12 (5eme), les relations entre les supporters des Magpies et l’homme d’affaires britannique s’étaient détériorées ces dernières années.

Le rachat finalisé à 90 %

Selon les informations du quotidien anglais, le rachat de Newcastle United est acté à 90 %. Le prince Mohammed bin Salman deviendrait propriétaire à 80 % du club du nord de l'Angleterre. La firme d’Amanda Staveley, PCP Capital, devrait acquérir 10 % du club, les 10 % restants étant pris par « Reuben Brothers », un organisme d’investissement représenté par l’une des familles les plus riches de Grande-Bretagne. Néanmoins, la crise liée au Covid-19 risque de ralentir les dernières modalités afin de finaliser le rachat, selon les informations du Telegraph.