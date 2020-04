Les responsables du football anglais sont en train de réfléchir à de différentes options afin de pouvoir achever la campagne 2019/2020 du championnat. Parmi les solutions évoquées, il y a celle qui consisterait à emménager en Chine et boucler les dernières journées de la compétition. L’Empire du Milieu étant aujourd’hui en phase de déconfinement après avoir fait reculer au maximum la pandémie du covid-19 sur ses terres. L’idée est intéressante, mais elle n’a pas séduit les principaux acteurs, à savoir les clubs.



Selon le quotidien The Mirror, les formations de Premier League se sont opposées à cette échappatoire. Il n’est pas question de jouer l’épreuve nationale hors des frontières anglaises, et loin de leurs supporters. Même s’ils sont assurés d’amasser un maximum d’argent en Chine et récupérer les droits TV, les clubs préfèrent encore patienter et voir comment la crise évolue en Angleterre. C’est leur position du moment, mais il n’est pas impossible qu’elle puisse évoluer prochainement.