Angleterre (J32) : Tottenham s'incline sur la pelouse de Sheffield

La volonté de Kane n'a pas sauvé les Spurs

. Il y a fort à parier que le coach des Spurs, José Mourinho, aura la tête des mauvais jours vu la prestation assez pauvre de son équipe. Contre le cours du jeu - plutôt à l'avantage des visiteurs jusqu'alors - Sheffield a inscrit le premier but au terme d'une action collective bien construite. Basham, d'un centre en retrait, a trouvé Berge qui, d'un contrôle puis d'une frappe croisée à ras de terre a lui trompé Hugo Lloris (31ème). Deux minutes plus tard, les Spurs pensaient avoir montré un grand caractère en égalisant par l'intermédiaire d'Harry Kane mais le but a été annulé par le VAR en raison d'une une légère main de Lucas. Le brésilien avait réalisé un superbe numéro puis, dans sa chute, un défenseur a envoyé le ballon vers son dos avant qu'Harry Kane ne le récupère pour marquer. Ce coup du sort va être suivi d'un nouveau pour les Spurs. Menés à la pause, ils ont vu l'équipe locale marquer une seconde fois à la 67ème minute grâce à Mousset.Lors de la 79ème minute, Harry Kane se verra encore refusé un but, pour avoir poussé dans le dos Egan avant de marquer. Très réaliste, Sheffield n'a pas lâché l'affaire, inscrivant une troisième réalisation à la 84ème minute de jeu par le biais d'un tir de McBurnie, encore consécutif à une belle action. Très volontaire, Harry Kane a sauvé l'honneur pour les Spurs à la 90ème minute, mais le mal était déjà trop profond.