Angleterre (J30) : Tottenham et Manchester United dos à dos

Les amoureux de foot anglais n'ont pas attendu longtemps pour se replonger dans le bain. Après un duel alléchant entre Manchester City et Arsenal (3-0) deux jours plus tôt, c'est une autre affiche entre deux poids lourds qui se déroulait ce vendredi. Tottenham-Manchester United, ou les nouvelles retrouvailles de José Mourinho avec son ancienne écurie. Ce rapport de force assez fermé a été marqué par les prestations remarquables des Frenchies - Hugo Lloris et Paul Pogba en tête. Le premier a longtemps porté les Spurs, légèrement dominés dans le jeu, quand le second a fait une entrée décisive pour permettre à United d'arracher un précieux point.

Pogba soigne son retour

Le plan de José Mourinho a fonctionné à merveille pendant plus d'une mi-temps. En quadrillant bien le terrain et en cassant le rythme, les Spurs ont fait la loi au milieu. Sur ses rares décalages, Manchester United s'est heurté à un Hugo Lloris bien présent, d'abord face à Rashford (22eme) puis devant Martial (66eme). Entre temps, la bande à Mourinho était passée devant grâce à une merveille de but de Bergwin, qui s'est joué de toute l'arrière-garde mancunienne avec un slalom magique avant une frappe limpide à l'entrée de la surface (1-0, 27eme).



Il a fallu l'entrée de Paul Pogba à l'heure de jeu pour voir les Red Devils reprendre des couleurs. Le champion du monde a soigné son retour en provoquant avec classe un penalty à dix minutes de la fin - penalty que Bruno Fernandes a transformé avec autorité (1-1, 81eme). Les visiteurs ont bien cru obtenir un second penalty dans la foulée, mais l'arbitre a revu son jugement après utilisation du VAR sur une action qui avait vu le même Bruno Fernandes chercher à faire parler son vice. Avec ce score de parité, Manchester United, cinquième, reste à distance respectable de Tottenham, huitième.